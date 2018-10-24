العاهل الأردني والرئيس التركي يبحثان تعزيز التعاون وتفعيل التجارة الحرة

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، هاتفيا، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعزيز التعاون المشترك، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان، اليوم الأربعاء: "جلالة الملك عبد الله الثاني يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جرى خلاله استعراض العلاقات بين البلدين".

وأضاف البيان أن الجانبين تناولا "أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية والتجارية منها، وبحث الأمور المتصلة باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين".

جلالة الملك عبدالله الثاني يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جرى خلاله استعراض العلاقات بين البلدين وأهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية والتجارية منها، وبحث الأمور المتصلة باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين #الأردن #تركيا — RHC (@RHCJO) October 24, 2018

​وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير التجارة والصناعة والتموين الأردني طارق الحموري، بحثا خلال زيارة رسمية إلى أنقرة، الشهر الماضي، خطوات تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وذلك بعد ستة أشهر من تجميدها بقرار أردني.

وأعلنت الحكومة الأردنية، في مارس/ آذار الماضي، تجميد اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا. وصرح مصدر رسمي أردني، لوكالة "سبوتنيك"، أن هذا القرار جاء لأن الاتفاقية لم تعد بأي نفع على الأردن بعكس الجانب التركي.

وكان الأردن وتركيا وقعا اتفاقية التجارة الحرة في مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2009، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في شهر مارس 2011، ونصت على استثناء معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما خضعت سلع أخرى لنظام الحصص "الكوتا".

ويظهر من بيانات موقع "أي تي سي، " للتجارة، أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح أنقرة، فقد صدرت تركيا بضائع وسلعا إلى المملكة خلال العام الماضي بقيمة 681 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 101 مليون دولار.