البيت الأبيض يتوعد بمحاسبة المسؤول عن الطرود

وقال البيت الأبيض في بيان له، اليوم الأربعاء: "أي شخص مسؤول عن الطرود سيحاسب بأقصى مدى للقانون"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن الشرطة الأمريكية عثرت على طرد بريدي مشبوه في البريد الخاص بمقر إقامة كلينتون، وعثر من داخله على أجهزة متفجرة.
وقالت المتحدث باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، اليوم الأربعاء في بيان، "ندين محاولة شن هجمات عنيفة ضد الرئيس أوباما والرئيس كلينتون والوزيرة كلينتون وشخصيات عامة أخرى".
وأضاف البيان أن "هذه الأعمال الإرهابية حقيرة، وأي شخص متورط سيتحمل المسؤولية إلى أقصى حد من القانون".
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