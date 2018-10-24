السعودية تتطلع للتعاون مع روسيا في مجال أمن الإنترنت

أعلن وزير الاتصالات السعودي، عبد الله بن عامر السواحة، اليوم الأربعاء، أن السعودية تعتبر روسيا لاعبا كبيرا في مجال أمن الإنترنت وتتطلع للتعاون معها في هذا المجال وتبحث عن شراكة مع الشركات الروسية لنقل المعرفة والتكنولوجيا في هذا المجال.

الرياض — سبوتنيك. وقال السواحة لوكالة "سبوتنيك": "على وجه التحديد، نرى فرصة ممتازة للشراكة والاستثمارات في مجال البيانات الضخمة والأمن السيبراني. ونعتبر روسيا لاعبا كبيرا جدا في مجال الأمن السيبراني، وبالتالي فإن نقل المعرفة في هذا المجال وخلق القدرات والفرص ونقل التكنولوجيا، كل هذا يسعدنا".

© AFP 2018 / OZAN KOSE السعودية تتوجه إلى روسيا لتنفيذ رؤية المملكة

وأضاف الوزير: "نحن نتقدم بسرعة فائقة ونصبح محورا تكنولوجيا في المنطقة. كيف نرى المستقبل؟ المستقبل نراه كالتالي: سنعيد تأسيس قطاع التعليم والصحة من حيث جذب الخبرة إليه وخلق نظام بيئي، على أساس اختيار الشراكة الصحيحة".

وتابع: "لدينا أمثلة كيف أن البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي يساعدنا على اختيار اتجاه إداري صحيح، وعلى اتخاذ قرارات إدارية صحيحة وتطوير الاقتصاد. بالنسبة للشركات الروسية هذه المجالات تعد إمكانية ممتازة للاستثمار. يمكنهم الانضمام إلينا ومساعدتنا في هذه الرحلة للارتقاء بأوضاعنا".

يذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قام بزيارة لروسيا يوم 4 تشرين الأول/أكتوبر 2017، برفقة وفد كبير من الوزراء ورجال الأعمال، في أول زيارة على هذا المستوى خلال تاريخ العلاقات الثنائية الروسية — السعودية. وبحث الجانبان الروسي والسعودي العديد من المشاريع المشتركة في عدة مجالات، من أهمها مجال الاستثمارات.