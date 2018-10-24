مشروع قانون أمريكي لحظر مبيعات الأسلحة للسعودية

قال عضو مجلس النواب الأمريكي جيمس مكغفرن إن مجموعة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين طرحوا مشروع قانون في المجلس، اليوم الأربعاء، من شأنه أن يوقف معظم مبيعات الأسلحة للسعودية ردا على مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ويتيح المشروع للرئيس دونالد ترامب أن يطلب استثناءات من حظر بيع الأسلحة إذا قدم هو أيضا تقريرا عن تحقيق أمريكي بشأن أي شخص ضالع في "مقتل الصحفي جمال خاشقجي الحاصل على إقامة دائمة في الولايات المتحدة"، وفقا لوكالة "رويترز".

© AP Photo / ماي: رواية السعودية عن مقتل خاشقجي تفتقر للمصداقية

وتسرع إدارة ترامب وصناعة الدفاع الأمريكية الخطى لإنقاذ الصفقات الفعلية القليلة ضمن حزمة أسلحة للسعودية قيمتها 110 مليارات دولار جرى الترويج لها كثيرا مع تنامي المخاوف بشأن دور قيادة المملكة في مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.

ويشمل المشروع حظرا على المساعدة في مجالات الأمن والمخابرات والتدريب والعتاد، لكن لا يمتد إلى أنشطة متعلقة بحماية المواقع الدبلوماسية التابعة للولايات المتحدة أو الدبلوماسيين الأمريكيين.