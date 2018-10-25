كوريا: نزع السلاح النووي من المنطقة المشتركة يجري بسلاسة

© REUTERS / Stefano Rellandini بابا الفاتيكان يدرس زيارة كوريا الشمالية

وقالت الوزارة إن "عملية سحب نقاط الحراسة والقوات والأسلحة النارية لنزع السلاح النووي في JSA، تجري حاليا بسلاسة، مضيفا أن الكوريتين تعتزمان اكتمال هذه العملية في غضون اليوم"، حسب وكالة يونهاب الكورية.

واتفقت الكوريتان، في 22 أكتوبر/تشرين الأول، على "سحب نقاط الحراسة والقوات والأسلحة النارية حتى يوم 25 أكتوبر وإجراء التحقق الثلاثي المشترك في الفترة من 26 إلى 27 أكتوبر".

وسيتم إنشاء نقطة حراسة جنوبية في الجزء النهائي من جسر بانمونجوم في الجانب الشمالي من المنطقة الأمنية المشتركة، وإنشاء نقطة حراسة شمالية في الجانب الجنوبي.