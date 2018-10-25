السبسي يتحدث عن اتفاقيات تفوق الـ 270 مليون يورو مع الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن توقيع اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 270 مليون يورو.

أمستردام — سبوتنيك. وقال السبسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، "تم توقيع 4 اتفاقيات بيننا بقيمة تفوق 270 مليون يورو".

© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI السبسي يستعرض مواقف تونس من القضايا العربية وعلى رأسها ليبيا

وأضاف السبسي خلال المؤتمر: "دعوت إلى مراجعة تصنيف تونس ضمن قوائم الدول السلبية".

ومن جانبه، أعرب يونكر عن اهتمامه بخروج تونس من التصنيف الأوروبي للقائمة السوداء باعتبارها "ملاذ ضريبي آمن".

وقال يونكر، خلال المؤتمر، إن:" تونس ستكون خارج القائمة السوداء ونحن مهتمون بالعمل على تحقيق هذا".

وصنف الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/ديسمبر 2017 تونس ضمن قائمته السوداء للملاذات الضريبية الآمنة، مع 17 دولة أخرى، وذلك وفقا لمؤشرات تقيس مدى شفافية النظام الضريبي للدولة.