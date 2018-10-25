السبسي يتحدث عن اتفاقيات تفوق الـ 270 مليون يورو مع الاتحاد الأوروبي

أمستردام — سبوتنيك. وقال السبسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، "تم توقيع 4 اتفاقيات بيننا بقيمة تفوق 270 مليون يورو".
ومن جانبه، أعرب يونكر عن اهتمامه بخروج تونس من التصنيف الأوروبي للقائمة السوداء باعتبارها "ملاذ ضريبي آمن".
وقال يونكر، خلال المؤتمر، إن:" تونس ستكون خارج القائمة السوداء ونحن مهتمون بالعمل على تحقيق هذا".
وصنف الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/ديسمبر 2017 تونس ضمن قائمته السوداء للملاذات الضريبية الآمنة، مع 17 دولة أخرى، وذلك وفقا لمؤشرات تقيس مدى شفافية النظام الضريبي للدولة.
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