إسرائيل تنفذ إجراء عسكريا هو الأول من نوعه

نفذ الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، إجراء عسكريا جديدا، لم يسبق لإسرائيل أن قامت به من قبل.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن القوات البحرية أنهت تمرين "إعادة السيطرة" للتدريب على سيناريو "خطف سفينة مدنية" من قبل منظّمات إرهابية، وإعادة تحريرها.

خلال التمرين تدربت القوات على إعادة السيطرة على السفينة المخطوفة، وتحييد المخربين، وفي النهاية تمّ تحرير المخطوفين.

يأتي هذا التمرين في إطار سلسلة التدريبات السنوية لذراع البحرية، وله أهمية كبيرة للحفاظ على قدراتها أمام التهديدات في المنطقة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨

وذكر أدرعي أن القوات البحرية الإسرائيلية تدربت على إعادة السيطرة على السفينة المخطوفة، وتحييد المخربين، وفي النهاية تم تحرير المخطوفين.

يأتي هذا التمرين في إطار سلسلة التدريبات السنوية لذراع البحرية الإسرائيلية، وله أهمية كبيرة للحفاظ على قدراتها أمام التهديدات في المنطقة — بحسب أدرعي.