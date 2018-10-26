المبعوث الأمريكي الخاص حول كوريا الشمالية يزور كوريا الجنوبية يومي 29و30 أكتوبر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي الخاص حول كوريا الشمالية، ستيفن بيغون، سيزور كوريا الجنوبية يومي 29 و30 تشرين الأول /أكتوبر الحالي، لمناقشة الجهود الدبلوماسية لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "سيلتقي الممثل الخاص بزملائه في كوريا الجنوبية لمناقشة الجهود الدبلوماسية لتحقيق نزع السلاح النووي النهائي والكامل والقابل للتحقق من كوريا الشمالية، كما وعد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة".

© Sputnik . Sergei Guneyev الكرملين لا يؤكد زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا الأسبوع المقبل

يذكر ان نائب وزير الخارجية الروسي، إيغور مورغولوف، قد أجرى في وقت سابق، مشاورات في موسكو مع المبعوث الأميركي الخاص حول كوريا الشمالية.

وعقد اجتماع بين الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ- أون، والرئيس الكوري الجنوبي، مون جي إن، من 18 إلى 20 أيلول/سبتمبر، هو الثالث هذا العام. ووقع الرئيسان على بيان نوايا مشترك لمواصلة الجهود لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية والتهديد بالحرب. وتضمنت الاتفاقية التي وقعها بحضور القادة وزيرا دفاع البلدين، تدابير ملموسة لمنع الصدامات وضمان الأمن.

كما صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بعد ذلك، بأن الولايات المتحدة مستعدة لبدء مفاوضات مباشرة مع كوريا الشمالية لتغيير العلاقات الثنائية. وبالإضافة إلى ذلك، دعت الولايات المتحدة ممثل كوريا الشمالية للاجتماع مع مبعوثها الخاص في فيينا في أقرب فرصة ممكنة.