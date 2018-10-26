القوات الأوكرانية تقصف لوغانسك مجددا

لوغانسك — سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك الشعبية لوكالة "سبوتنيك": "خلال الـ 24 الساعة الماضية، انتهكت القوات الأوكرانية نظام الهدنة 6 مرات، باستخدام قذائف هاون عيار 120 و82 ملم، وأسلحة عربات مدرعة ومدافع رشاشة عيار ثقيل وقاذفات قنابل يدوية وأسلحة خفيفة".
ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت، في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.
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