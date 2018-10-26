القوات الأوكرانية تقصف لوغانسك مجددا

اتهمت جمهورية لوغانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، اليوم الجمعة، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 6 مرات خلال الـ 24 الساعة الماضية.

لوغانسك — سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك الشعبية لوكالة "سبوتنيك": "خلال الـ 24 الساعة الماضية، انتهكت القوات الأوكرانية نظام الهدنة 6 مرات، باستخدام قذائف هاون عيار 120 و82 ملم، وأسلحة عربات مدرعة ومدافع رشاشة عيار ثقيل وقاذفات قنابل يدوية وأسلحة خفيفة".

© AP Photo / Petr David Josek القوات الأوكرانية تقصف لوغانسك 7 مرات خلال الـ24 الساعة الماضية

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الشرطة أن مواقع الشرطة الشعبية تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكنية، لازوفويه، لوغفينوفو، كالينوفو، سوكولنيكي، ودونيتسكيي.

ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت، في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.