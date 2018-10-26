الرئيس التركي: السعودية ترسل المدعي العام للقاء نظيره في اسطنبول يوم الأحد

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن السعودية ترسل المدعي العام للقاء نظيره التركي في إسطنبول، يوم الأحد.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الرئيس قوله، اليوم الجمعة، "سيأتي المدعي العام السعودي إلى تركيا يوم الأحد المقبل، وسيلتقي المدعي العام التركي في إسطنبول".

وتابع "لقد أطلعنا من يريدون معرفة ما جرى، حول مقتل جمال خاشقجي، على المعلومات والوثائق التي بحوزتنا مع إبقاء النسخة الأصلية من الوثائق لدينا كما زودنا السعودية بها أيضا".

وأضاف، موجها حديثه للمملكة، "إذا كنتم تريدون إزالة الغموض، فالموقوفون الـ18 هم النقطة المحورية في التعاون بيننا. وإذا كنتم لا تستطيعون إجبارهم على الاعتراف بكل ما جرى، فسلموهم إلينا لمحاكمتهم كون الحادثة وقعت في قنصلية السعودية بإسطنبول".