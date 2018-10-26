نتنياهو يقوم بزيارة رسمية لدولة عربية ويلتقي رئيسها (صور)

أعلن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن بنيامين نتنياهو، قام بزيارة رسمية لدولة عربي، التقى خلالها برئيسها.

وذكر جندلمان، على حسابة على موقع "تويتر"، أن نتنياهو "عاد قبل قليل إلى البلاد بعد أن قام بزيارة رسمية إلى عمان، حيث التقى السلطان قابوس الذي وجه له دعوة بزيارة السلطنة في ختام اتصالات مطولة بين الطرفين".

عاد رئيس الوزراء نتنياهو وزوجته قبل قليل إلى إسرائيل في ختام زيارة رسمية قاما بها إلى سلطنة عُمان حيث التقى رئيس الوزراء السلطان قابوس بن سعيد.



هذا ووجه السلطان قابوس دعوة إلى رئيس الوزراء نتنياهو وزوجته للقيام بهذه الزيارة في ختام اتصالات مطولة أجريت بين البلدين. pic.twitter.com/pfGAW2559w — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) October 26, 2018

​وتابع المتحدث "بحث رئيس الوزراء مع السلطان قابوس السبل لدفع عملية السلام وقضايا تتعلق بتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة".

وأوضح جندلمان أن "زيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى سلطنة عمان هي أول زيارة رسمية في هذا المستوى منذ 1996".

زيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى عُمان تشكل أول لقاء رسمي يعقد في هذا المستوى منذ 1996. شارك فيها رئيس الموساد يوسي كوهين ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات ومدير عام الخارجية يوفال روتيم ورئيس ديوان رئيس الوزراء يؤاف هوروفيتس والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد أفي بلوت. pic.twitter.com/qH7zYiD2nF — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) October 26, 2018

​وأضاف "هذه الزيارة تشكل خطوة ملموسة في إطار تطبيق سياسته الرامية إلى تعزيز العلاقات الإسرائيلية مع دول المنطقة من خلال إبراز الخبرات الإسرائيلية في مجالات الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد".