رسميا... تركيا تطالب السعودية بتسليم المتهمين الـ18 بقتل خاشقجي

وأعلنت وزارة العدل التركية، اليوم الجمعة، في بيان لها، أنها تطالب السلطات السعودية بتسليمها المتهمين الـ18، حسب وكالة الأناضول.

وقالت الوزارة في بيان: "النيابة العامة في إسطنبول، التي تقوم بالتحقيق في قضية خاشقجي، أرسلت إلى وزارتنا طلبا لتقوم السعودية بتسليم 18 شخصا على صلة بمقتله عن سابق إصرار. الطلب الذي وصل اليوم أرسل من قبلنا إلى وزارة الخارجية التركية لتسليمه فيما بعد إلى الجانب السعودي".

#عاجل | العدل التركية ترسل طلبًا إلى وزارة الخارجية لتقديمه إلى السعودية من أجل تسليم المشتبهين الـ 18 في قضية #خاشقجي — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 26, 2018

وكان الرئيس التركي، أردوغان قال في كلمته التى ألقاها بخصوص مقتل خاشقجي، "نحن في تركيا سنتابع هذه القضية حتى النهاية. سنعمل على التأكد من تنفيذ قوانينا والقوانين الدولية. وأنا في الواقع أوجه نداء من هنا اليوم. هذا النداء إلى عاهل المملكة العربية السعودية وقيادتها: هذه الواقعة حدثت في إسطنبول، لذا فهؤلاء الثمانية عشر شخصا الذين ألقي القبض عليهم، الخمسة عشر شخصا زائد ثلاثة، يجب أن يحاكموا في إسطنبول. هذا هو اقتراحي، والقرار بالطبع قرارهم، لكن هذا هو اقتراحي ومطلبي بما أن هذا هو مكان الحدث. هذا هو سبب أهمية الأمر".