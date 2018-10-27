ترامب: وسائل الإعلام تستخدم قضية "الطرود الناسفة" لإحراز نقاط سياسية ضدي

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسائل الإعلام أمس الجمعة باستخدام تصرفات رجل يشتبه في أنه أرسل 14 طردا ناسفا على الأقل لمنتقدين للرئيس لإحراز نقاط سياسية ضده.

وقال ترامب لتجمع سياسي في شارلوت بولاية نورث كارولاينا "رأينا جهدا لوسائل الإعلام في الساعات الأخيرة لاستخدام الأعمال الشريرة لشخص واحد لإحراز نقاط سياسية ضدي وضد الحزب الجمهوري"، بحسب رويترز.

وقال وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز إن السلطات وجهت خمسة اتهامات بارتكاب جرائم اتحادية للمشتبه به ويدعى سيزار سايوك تشمل تهديدات بحق رؤساء سابقين. وأضاف سيشنز أن المتهم يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 48 عاما إذا أدين.

ولا تزال السلطات تحقق فيما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطين في إرسال الطرود ولم تستبعد أيضا احتمال اعتقال مزيد من الأشخاص ولا احتمال العثور على مزيد من الطرود الناسفة في البريد.

وقال مسؤولون وتقارير في وسائل إعلامية إن الشرطة عثرت على أربعة طرود مشبوهة أخرى أمس الجمعة مما يجعل إجمالي ما عثر عليه 14 طردا. ولم ينفجر أي من الطرود.

وشملت وجهات الطرود التي عثر عليها أمس الجمعة السيناتور الديمقراطي كوري بوكر والمدير السابق للمخابرات الوطنية جيمس كلابر، والسناتور الديمقراطية كامالا هاريس وأيضا توم ستير أحد المانحين للحزب الديمقراطي.