بعد تصريحات الجبير... ألمانيا تلوح مجددا بـ"ورقة الأسلحة"

لوحت ألمانيا مجددا، اليوم السبت، بورقة بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وذلك رغم تصريحات وزير الخارجية السعودي اليوم، حول هذا الأمر.

القاهرة —سبوتنيك.وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن قادة الدول الأربع (روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا) المجتمعون اليوم في إسطنبول حول سوريا، ناقشوا أيضا قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدة على ضرورة وقف بيع الأسلحة إلى السعودية على إثر هذا الحادث.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رؤساء الدول الأربع "في موضوع خاشقجي تناولنا هذا الموضوع، ونؤكد على ضرورة وقف بيع الأسلحة إلى السعودية".

وأضافت ميركل:

"نؤكد على ضرورة الإمساك بالفاعلين، والاتحاد الأوروبي سيتخذ موقفا موحدا بعد الإمساك بالفاعلين ومعرفة الحقيقة".

قال وزير الخارجية السعودية، عادل الجبير، إن بلاده حليف للدول الغربية، وإن هذا التحالف لن يتغير بالرغم من مروره بنجاحات وإخفاقات.

وكان الجبير يلقي كلمته خلال مؤتمر أمني في العاصمة البحرينية، المنامة، عندما قال إن "المملكة حليف للدول الغربية، وهذا التحالف لن يتغير بالرغم من مروره بنجاحات وإخفاقات"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف:

لدينا استثمارات كبيرة متعلقة بالطاقة، ونحن بحاجة لنظام عالمي مستقر، ومكافحة فاعلة للإرهاب، ولتحقيق حرية وأمان الملاحة في الممرات المائية في العالم وسنستمر في ذلك، ولا نرى أي تغيير سلبي في العلاقات مع دول العالم فهناك مصالح ثابتة ونحمي مصالحنا ونعمل مع بلدان لحمايتها.