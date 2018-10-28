بالفيديو... زورق إيراني يتحرش بسفينة حربية أمريكية

نشرت قناة "إن بي سي" الأمريكية مقاطع فيديو اختصاصية عن اقتراب زورق إيراني سريع من السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس إسيكس"، أول أمس الجمعة، في مياه الخليج.