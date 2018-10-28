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14:26 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    الرئيس الإيراني حسن روحاني

    نائب روحاني: یستحیل علی أمريكا إیقاف تصدیر النفط الإیراني

    © REUTERS /
    العالم
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    قال النائب الأول لرئيس إيران، إسحاق جهانغیري، الیوم، الأحد، إن الولایات المتحدة الأمريكية عاجزة عن إیقاف تصدیر النفط الإیرانی.

    ووفقا لوكالة أنباء "إرنا". عزى إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني الأول، حسن روحاني، عجز الولايات المتحدة عن إيقاف تصدير النفط الإيراني، إلى الخطة التي وضعتها طهران والآلیات التي رسمتها لإدارة شؤون البلاد، مؤكدا على عدم وجود بدیل للنفط الایراني.

    الحرس الثوري الإيراني
    © AP Photo / Hasan Sarbakhshian
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    وخلال حفل اُقیم بمناسبة الیوم الوطني للتأمین الصحي في إيران، أضاف جهانغیری بأن غیران التي صدرت خلال الأشهر الماضیة 2.5 ملیون برمیل یومیا من النفط ، شهد مستوى تصدیرها الآن إنخفاضا لم یتجاوز آلاف البرامیل. مشددا علی أن التصدیر النفطي الإیراني لن یقل عن ملیون برمیل یومیا.

    ولفت جهانغيري إلی الكذبة التي يروج لها ساسة الولایات المتحدة علی مستوی الرأي العام الأمريكي والعالمي، والتي أكدوا فیها علی استبدال النفط الإیراني بالنفط السعودي لمنع إرتفاع سعر البرمیل.
    وأعرب جهانغیری عن اعتقاده بأن إیران قادرة علی أن تلبّی احتیاجاتها من عوائد تصدیر النفط، عبر إكتفائها بتصدیر ملیون برمیل یومیا.
    وأشار جهانغیری إلی الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، موعد بدء الجولة الثانیة من الحظر الأمریكی على إيران، واصفا هذا الیوم بأنه بدء حظر ظالم یتعارض مع المعاییر الإنسانیة والدولیة، وینسف جمیع النجاحات التي حققتها سبع دول خلال جهود بذلتها طیلة 18 شهرا.    

     

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    أخبار حسن روحاني, إيران, عقوبات أمريكية, مجلس الشورى الإسلامي في إيران, إيران
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