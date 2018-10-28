السلطات الصينية تحظر فعل هذه الأمور مع الباندا

حظرت السلطات الصينية في حدائق الحيوانات في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين اقتراب السائحين من الباندا، بما في ذلك التقاط الصور معها وإطعامها.

© REUTERS / AARON P. BERNSTEIN شاهد... الباندا الفنانة تجذب زوار حديقة حيوان بروسماتها

بكين — سبوتنيك . وذكرت إدارة الغابات بمقاطعة سيتشوان في مرسوم إعلامي أن المؤسسات التى تحتفظ بالباندا لا ينبغي عليها أن تنظم أنشطة تجارية تسمح للسائحين بالاقتراب بالحيوانات لأي سبب كان.

ووفقا لوسائل إعلام محلية فإن مراكز تربية الباندا الكبيرة في مقاطعة سيتشوان تستخدم الحيوانات لأغراض تجارية من خلال السماح للزوار ​​ بالتقاط الصور مع الباندا مقابل 1000 ين صيني أي ما يعادل 144,02 دولار أمريكي تقريبا.

ونفت المراكز هذه التقارير، زاعمين أن الأطباء البيطريين والباحثين فقط هم الذين يمكنهم الاقتراب من دببة الباندا.

ومن جانبهم عارض المدافعون عن حقوق الباندا في الصين مرارا وتكرارا اقتراب السياح والمشاهير من الحيوانات المهددة بالانقراض، موضحين أنه يمكن أن تنتقل إلىهم عدوى أمراض مختلفة.

الجدير بالذكر أن الباندا الكبيرة حيوان ثديي من فصيلة الدببة. وهو من الأنواع المهددة بالانقراض ويخضع لحماية خاصة في العديد من الدول. بالإضافة إلى ذلك ، الباندا هي رمز للصين ولها مكانة خاصة في دبلوماسية بكين.