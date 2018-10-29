العثور على طرد مشبوه بالقرب من السفارة الروسية في واشنطن

أعلنت المتحدثة الصحفية باسم شرطة واشنطن، كريمة بلال، اليوم الاثنين، أن الشرطة الأمريكية توجهت إلى السفارة الروسية في واشنطن بسبب طرد مشبوه ولم تعثر على مواد خطيرة بداخلة.