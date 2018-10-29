إصابة 6 بهجوم انتحاري قرب مفوضية الانتخابات الأفغانية

أعلنت شرطة كابول عن إصابة 6 أشخاص بجروح نتيجة هجوم قام فيه انتحاري بتفجير نفسه بالقرب من مقر المفوضية المستقلة للانتخابات في العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم.

كابول- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم شرطة كابول، بصير مجاهد، لوكالة "سبوتنيك": "إن الانفجار ناجم عن انتحاري راجل كان بصدد استهداف حافلة صغيرة من نوع كاستر تابعة لمفوضية الانتخابات ولكن لحسن الحظ عناصر الشرطة تعرفت عليه وفجر نفسه على بعد 15 مترا من السيارة".

© REUTERS / OMAR SOBHANI انفجارات تهز عددا من مراكز التصويت في العاصمة الأفغانية كابول

وأضاف مجاهد أن "الحادثة أسفرت عن إصابة 4 موظفين في مفوضية الانتخابات وعنصرين شرطة".

ولم تعلن أية جهة حتى الآن المسؤولية عن الهجوم، لكن المجموعات المسلحة وعلى رأسها حركة طالبان أعلنت في السابق رفضها ما وصفته بـ "مسرحية الانتخابات" وتوعدت باستهداف العاملين في هذا المجال.

وكانت المراكز الانتخابية في أفغانستان قد فتحت أبوابها أمام الناخبين، إيذانا بانطلاق الانتخابات التشريعية، التي أقيمت في 32 ولاية من أصل 34، وقام الرئيس أشرف غني في الدقائق الأولى بالإدلاء بصوته.