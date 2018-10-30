هيلاري كلينتون تعلن إمكانية ترشحها لانتخابات 2020

وقالت كلينتون في مقابلة مع موقع"Recode"، أتمنى أن أكون رئيساً للولايات المتحدة، لدي الكثير من الخطط أود إنجازها، وأمل أن يكون الرئيس القادم من الحزب الديمقراطي.

© AP Photo / Craig Ruttle لقاء يجمع كلينتون وكولن باول ومادلين أولبرايت أكتوبر المقبل... ما السبب

وكانت كلينتون قد حصلت بالانتخابات على 65 مليونا و845 ألف صوت، وهو رقم أكبر مما حصده ترامب، حيث وصل الفارق بينهما في الأصوات إلى نحو مليوني و800 ألف صوت، ولكن الأخير تمكن من الفوز بشكل كاسح في نتائج المجمعات الانتخابية، حيث حصل على دعم 304 مندوبين من أصل 538 مندوبا، وهو ما ضمن له الدخول إلى البيت الأبيض.

واعترفت كلينتون أنها لم تتعاف كليا من صدمة الهزيمة الأخيرة، وقالت إنها دائما ستشعر بالرهبة والخوف لما حدث معها في تلك الأيام.