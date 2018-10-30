الجيش الإسرائيلي يجري تقييما أمنيا على حدود غزة

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال غادي أيزنكوت، اليوم الثلاثاء، زيارة تجوالية لحدود قطاع غزة.

ذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجنرال آيزنكوت أجرى تقييماً أمنياً للوضع في القطاع، في ظل تزايد حدة التوتر على الحدود، بعد الأحداث التي وقعت، في الأيام الماضية.

أجرى رئيس الاركان الجنرال غادي #أيزنكوت صباح اليوم جلسة لتقدير الوضع في #فرقة_غزة بمشاركة قائد المنطقة الجنوبية العسكرية ورئيس هيئة العمليات وقائد فرقة #غزة بالاضافة الى مسؤولين أخرين في #جيش_الدفاع وجهاز #الشاباك pic.twitter.com/NycFxXjDnZ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 30, 2018

وأوضح أدرعي في تغريده له على حسابه الشخصي على "تويتر"، أن الجنرال غادي آيزنكوت رافقه في زيارته كلاً من قائد القيادة الجنوبية، ورئيس قسم العمليات، وقائد فرقة غزة، ومسؤولين كبار آخرين في الجيش الإسرائيلي والشاباك.

توازي زيارة آيزنكوت للحدود مع قطاع غزة مع مصادقته على سلسلة تعيينات عسكرية جديدة في الجيش الإسرائيلي، حيث أن هذه التعيينات تنتظر موافقة وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، لتدخل حيز التنفيذ.