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19:02 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    التيار التركي خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر تركيا

    تركيا تحذر دول البحر المتوسط

    © Photo/ Nikolay Rykov/TurkStream
    العالم
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    أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أن القوات البحرية ستقوم بما يلزم في حال تعرض سفينة "فاتح" الوطنية للتنقيب لأي تحرش.

    وبحسب وكالة "الأناضول". جاء ذلك في كلمة له بمراسم انطلاق سفينة "فاتح" الوطنية، اليوم الثلاثاء، للقيام بأول عملية تنقيب في المياه العميقة لها في البحر المتوسط.
    سفن محلية الصنع
    لبنان بيروت
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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    وقال دونماز: "نشرع في التنقيب في المتوسط بسفينتنا، محلية الصنع، التي تعد أكبر خطوة في حملة تتريك قطاع الطاقة".
    وأشار إلى إمكانية البدء بأعمال التنقيب في المياه الضحلة في البحر المتوسط، قبالة ولاية مرسين، اعتبارا من الشهر المقبل.
    وشدد الوزير التركي على عدم وجود أية مخاطر أمنية، حتى الآن، حيال سفينة "فاتح"، مستدركا بالقول: "لكن قواتنا البحرية ستقوم بما يلزم في حال حدوث تحرش".
    ولفت إلى أن سفينة "خير الدين بربروس" أنهت عمليات تنقيب سابقا في المتوسط، مبينا أن الخبراء حللوا تلك العمليات.
    وأردف: "تم اتخاذ القرار بناء على تلك التحليلات، وسنبدأ بحفر البئر "ألانيا ـ 1"، وأتمنى أن يزيد هذا من أمننا في مجال الطاقة".
    الجيل السادس
    وذكر أن سفينة فاتح تمتلك تقنيات عالية المستوى من الجيل السادس، ويمكنها مواصلة أنشطتها بوضع الثبات، حتى في الأمواج، التي يصل ارتفاعها إلى 6 أمتار، وفي أصعب الظروف.
    وشدد أن الهدف التركي يتمثل في توفير احتياطيات النفط والغاز لتركيا، وزيادة استخدام الموارد الطبيعية المحلية، مؤكدا أنهم بفضل تقنية سفن التنقيب التركية خير الدين بربروس"، و"أوروج رئيس"، و"فاتح" تمكنوا من تقليل الاعتماد على تكنولوجيا الخارج في مجال أنشطة البحث والتنقيب البحرية".
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    ولفت إلى أنهم يسعون لافتتاح بئرين في العام، معربا عن أمله العثور على غاز طبيعي أو نفط في عملية التنقيب الأولى.
    مصالح متبادلة
    وأكد أن تركيا لم تفكر أبدا في العمل من جانب واحد، أو تجاهل الدول المحيطة فيما يتعلق بمجال الطاقة، وقال بهذا الصدد: "المصالح المتبادلة، واحترام الحقوق والقوانين المتبادلة، والأهم احترام الطبيعة والإنسان تشكل أسسنا، وعلى ضوء ذلك، دعمنا الاستقرار والسلام شرق المتوسط، وما زلنا، واتخذنا كافة خطواتنا دائما في إطار القانون".
    وأضاف: "على من يسعون لاتخاذ خطوات أحادية، وغير مشروعة تمنع حقوق تركيا، أن يعلموا أن تركيا ستواصل حماية حقوقها النابعة من القانون الدولي، وحقوق جمهورية شمال قبرص التركية في كافة المحافل".
    وكان دونماز أعرب في تصريحات سابقة، في شهر يوليو/تموز الماضي، عن تفاؤله في افتتاح أولى آبار الغاز الطبيعي والنفط بالبحر المتوسط عبر سفينة "فاتح" هذا العام.    

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    البحر المتوسط, تركيا, تركيا, تركيا
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