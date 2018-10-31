بيسكوف: يجب مناقشة مسألة الحدود بين إنغوشيا والشيشان في إطار القانون

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الكرملين يرى أن مسألة الحدود بين جمهوريتي إنغوشيا والشيشان الروسيتين، تقع على المستوى القانوني، وينبغي لرجال القانون مواصلة المناقشة.

© RIA Novosti . Aleksei Filipov تحديد هوية مهاجمي نقطة تفتيش للشرطة في جمهورية إنغوشيا الروسية

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء 31 أكتوبر / تشرين الأول: "يجري هناك الآن تحليل قانوني لهذه الحالة، وهناك قرار من المحكمة الدستورية في إنغوشيا ، لذلك، ينبغي هنا على القانونيين مواصلة المناقشة، لأن هذه المسألة تقع ضمن المجال القانوني".

يذكر أن الرئيسين، الإنغوشي يونس بك يفكوروف، والشيشاني رمضان قديروف، وقّعا يوم 26 سبتمبر / أيلول الماضي، اتفاقية بخصوص ترسيم الحدود بين الجمهوريتين، تقتضي بإجراء تبادل متساو للأراضي.

وقام البرلمانان الشيشاني والإنغوشي بدورهما بالتصديق على هذه الاتفاقية، إلا أن المحكمة الدستورية لجمهورية إنغوشيا أعلنت بأن التصديق على مثل هذه الاتفاقية لا يمكن أن يتم إلا على أساس نتائج الاستفتاء العام.

وبعد التصديق على الاتفاقية شهدت جمهورية إنغوشيا مظاهرات احتجاجية انطلقت من ساحة الوفاق في العاصمة ماغاس.