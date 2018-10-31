رسميا... إيران تكشف حقيقة تلقيها اتصالات سرية من عادل الجبير

علق وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، على ما تداولته وسائل إعلام بشأن اتصال سري من نظيره السعودي عادل الجبير، للتوصل إلى تفاهمات سياسية.

وقال ظريف، ردا على سؤال حول نبأ الاتصال السعودي: "بحسب معلوماتي لم تجر الحكومة السعودية اتصالا كهذا"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وعقب لقاءاته بالمسؤولين الباكستانيين في إسلام آباد، أضاف ظريف أن "الحكومة السعودية بحاجة إلى أن تعيد النظر بسياساتها الإقليمية وعندما يحدث ذلك، ستكون الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة، لأننا نرغب بأن تكون علاقة الجوار مع إيران جيدة جدا".

وتابع: "أظن أن جيراننا لم يستفيدوا من خلق توتر مع إيران حتى الآن ونأمل بأن يتخلوا عن هذه السياسة على وجه السرعة".

وكانت تقارير إعلامية قد زعمت وجود اتصالات سرية بين السعودية وإيران، للتوصل إلى تفاهمات سياسية، وذكرت أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يقود اتصالات منذ أسابيع، تهدف إلى تفاهم إيراني سعودي حول قضايا المنطقة خصوصا في الملف اليمني.

يشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية الإيرانية — السعودية مقطوعة منذ يناير 2016، عقب الهجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران وإحراقها.