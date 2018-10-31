روسيا توجه تحذيرا شديد اللهجة إلى إسرائيل

بعثت روسيا، اليوم الأربعاء، برسالة تحذير إلى الجيش الإسرائيلي، تطالبه بالتوقف عن الأعمال الاستفزازية في سوريا.

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن قيام روسيا بتزويد سوريا بأول منظومة دفاعية من طراز "إس-300"، تكون قد أصدرت وزارة الدفاع الروسية تحذيرا قاسيا لإسرائيل تطالبها بعدم القيام بأعمال استفزازية في سوريا.



© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation الدفاع الروسية حول "إس-300" في سوريا: ننصح "ذوي الرؤوس الحامية" الابتعاد عن الاستفزازات

ونقلت الصحيفة العبرية، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف ، قوله: "نعتقد أنه من الأفضل التفكير في الوضع الحالي في المنطقة، بشكل صحيح، وتجنب الأعمال الاستفزازية على أراضي سوريا".وأضاف كوناشينكوف أن المستشارين العسكريين الروس يواصلون تدريب القوات السورية على تشغيل نظام "إس-300".وكانت العلاقات الروسية الإسرائيلية شهدت تصعيدًا، في الآونة الأخيرة، على خلفية إسقاط طائرة روسية قبالة السواحل السورية، ما أسفر عن مقتل 15 عسكريا روسيا.يشار إلى أن روسيا زودت مؤخرا النظام السوري ببطاريات S-300 الأمر الذي أغضب إسرائيل بشدة.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، قد علق على إرسال منظومة "إس-300" إلى سوريا، ناصحا "ذوي الرؤوس الحامية" الابتعاد عن الاستفزازات، وتقييم الوضع بشكل منطقي.