بولتون: لقاء بوتين وترامب سيكون على الأرجح قصيرا

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، أن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد في باريس يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، وسيكون قصيرا على الأرجح.

واشنطن — سبوتنيك. وقال بولتون بكلمة له في مركز البحوث العلمية "ألكسندر هاميلتون": "على الأرجح، سيكون قصيرا".

© Sputnik . Sergei Guneyev بيسكوف يرد على بولتون بشأن عقد لقاء بين بوتين وترامب

هذا وكان قد أعلن في ختام زيارة بولتون إلى موسكو، يومي 22-23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أن رئيسي البلدين سيجتمعان في باريس على هامش الاحتفالات بمناسبة مرور 100 عام على نهاية الحرب العالمية الأولى.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد في وقت سابق، أنه قد يجتمع مع بوتين في باريس خلال فعاليات مكرسة لمرور 100 عام على الحرب العالمية الأولى في نوفمبر المقبل.

وقال ترامب للصحفيين ردا على السؤال المناسب: "هو لم ينظم بعد [الاجتماع]، لكننا، على الأغلب، سنجتمع".

وبعد اجتماع في موسكو بين بوتين ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على عقد الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبين نظيره الأمريكي دونالد ترامب في باريس في 11 نوفمبر.