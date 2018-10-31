بولتون: لقاء بوتين وترامب سيكون على الأرجح قصيرا

واشنطن — سبوتنيك. وقال بولتون بكلمة له في مركز البحوث العلمية "ألكسندر هاميلتون": "على الأرجح، سيكون قصيرا".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد في وقت سابق، أنه قد يجتمع مع بوتين في باريس خلال فعاليات مكرسة لمرور 100 عام على الحرب العالمية الأولى في نوفمبر المقبل.
وقال ترامب للصحفيين ردا على السؤال المناسب: "هو لم ينظم بعد [الاجتماع]، لكننا، على الأغلب، سنجتمع".
وبعد اجتماع في موسكو بين بوتين ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على عقد الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبين نظيره الأمريكي دونالد ترامب في باريس في 11 نوفمبر.
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