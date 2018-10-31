لاختراق القارة السمراء... وفد دبلوماسي إسرائيلي في دولة إفريقية كبيرة

ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن بعثة دبلوماسية إسرائيلية، رفيعة المستوى، زارت تشاد، الأسابيع القليلة الماضية، والتقت مع مسؤولين بارزين في الحكومة التشادية، وكذلك مع ابن الرئيس التشادي، إدريس ديبي.

© AP Photo / Sebastian Scheiner قناة عبرية: إسرائيل تسعى لإقامة علاقات دبلوماسية مع تشاد

وأفادت القناة العبرية بأن "ماعوز" هو الشخص الذي تولى رئاسة الوفد الإسرائيلي، وهو إحدى الشخصيات البارزة في إدارة الأمن القومي التابعة لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وهو الشخص الذي يعكف على تحسين العلاقات بين بلاده وتشاد.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني بأن الهدف الرئيس من تلك الزيارة هو إعادة العلاقات مع تشاد، بعدما قطعتها الأخيرة، في سبعينيات القرن الماضي، باعتبارها دولة إسلامية إفريقية، ولها صدى كبيرا بين الدول الإسلامية في القارة السمراء.

وكانت القناة العبرية نفسها قد أشارت إلى أن إسرائيل أجرت اتصالات سرية مع تشاد، بهدف إعادة وتحسين العلاقات بين الطرفين، ومن بين ما ذكرته من قبل، أن إدريس ديبي، الرئيس التشادي، قد أرسل ابنه إلى إسرائيل، وتحديدا، إلى نتنياهو لينقل رسالة مهمة، ويتحدث معه بخصوص عودة أو تجديد العلاقات المقطوعة بين البلدين.