مسؤول إندونيسي: سماع أزيز يعتقد أنه من صندوق الطائرة المنكوبة

قال نائب رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا اليوم الخميس إن هناك صوت "أزيز" يزداد وضوحا ويعتقد أنه ينبعث من الصندوق الأسود لطائرة إندونيسية سقطت في البحر هذا الأسبوع وعليها 189 شخصا.

كانت الفرق الأرضية قد فقدت الاتصال بالرحلة (جيه. تي610) التابعة لشركة الخطوط الجوية منخفضة التكلفة (ليون إير) بعد 13 دقيقة من إقلاع الطائرة في وقت مبكر يوم الاثنين من جاكرتا في طريقها إلى بلدة بانكال بينانج التي تشتهر بإنتاج القصدير، بحسب رويترز.

والطائرة من طراز (بوينج 737 ماكس 8).

وقال هاريو ساتميكو نائب رئيس لجنة سلامة النقل في تصريحات لرويترز "صوت الأزيز أوضح".

وأضاف "أرسلنا مركبة تعمل عن بعد ورصدنا كتلة ضخمة في قاع البحر، نعتقد أنها جزء من جسم الطائرة".

وأضاف أن فريقا من الغواصين يعمل منذ الصباح الباكر لتحديد المنطقة التي يعتقد أن الصندوق الأسود سقط بها. ووصف حالة البحر بأنها عادية.