الحوثي يكشف عن الطريقة الوحيدة لإيقاف الحرب في اليمن

طالب القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، اليوم الخميس، باستصدار قرار ملزم من مجلس الأمن بإيقاف الحرب في اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله" في تغريدة عبر "تويتر"، "الدعوات لإيقاف العدوان لا تكفي وإن كانت جيدة، لأن العدوان الأمريكي السعودي وحلفاءه في اليمن لا يعتبرونها ملزمة ويعملون على استمراره".

الدعوات لايقاف العدوان لاتكفي

وان كانت جيدة

لان العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه باليمن لا يعتبرهاملزمةويعمل على إستمراره،وايقاف العدوان سيتحقق سريعابفعل شيء واحدفي متناول الدول الداعية ب(قرار)ملزم بايقاف العدوان وفك الحصار من مجلس الامن وهذا لايحتاج الى جهد باكثر من انعقادالمجلس — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 1, 2018

وأضاف "إيقاف العدوان سيتحقق سريعا بفعل شيء واحد في متناول الدول الداعية بـ (قرار) ملزم بإيقاف العدوان وفك الحصار من مجلس الأمن، وهذا لا يحتاج إلى جهد بأكثر من انعقاد المجلس".

وكانت روسيا الاتحادية وأمريكا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، قد دعوا إلى دعم جهود إحلال السلام في اليمن، من خلال مساندة مساعي المبعوث الأممي من أجل إيقاف الحرب والتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.