روسيا ترصد 7 انتهاكات لوقف القتال في سوريا خلال الـ24 الساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن لجنة الهدنة الروسية في سوريا، رصدت 7 انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار، خلال الـ24 الساعة الماضية، بينما لم يسجل الجانب التركي أي انتهاكات.