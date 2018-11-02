ظريف في تركيا للمشاركة في اجتماع "دي-8"

أعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، سيتوجه، اليوم الجمعة، إلى تركيا على رأس وفد للمشاركة في الاجتماع الوزراي لمنظمة التعاون الاقتصادي "دي-8".

بحسب ما نقلته وكالة أنباء "إرنا". تتكون منظمة التعاون الاقتصادي من ثمانية بلدان نامية، تعرف ب "D8"، هي مصر وإيران وتركيا وبنغلاديش وماليزيا وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان.



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وقد تأسست هذه المجموعة، في 15 يونيو/ حزيران 1997، بمبادرة من نجم الدين أربكان، زعيم حزب "الرفاه الإسلامي"، ورئيس وزراء تركيا، آنذاك، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدان الأعضاء.

يشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد شارك الأسبوع الماضي في الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية إيران وتركيا وأذربيجان، الذي عقد في إسطنبول.