اختفاء جزيرة قبالة سواحل اليابان

اختفت جزيرة "إسانبا خاناكيتا كوجيما" الصغيرة بالقرب من شواطئ اليابان ولم يتبق منها أي أثر.

ذكرت صحيفة "الغارديان" أنه "اختفت الجزيرة غير المأهولة بالسكان، على الأرجح تحت المياه".

Japanese island disappears, without anyone noticing https://t.co/NspgtSen6W — The Guardian (@guardian) November 2, 2018

وأشارت الصحيفة إلى أن الجزيرة كانت واحدة من 158 جزيرة أطلقت عليها الحكومة اليابانية اسما في عام 2014 من أجل تأكيد حقوقها في هذه المناطق وتوسيع المنطقة الاقتصادية. وإلى هذه اللحظة فإن جميع هذه الجزر غير مأهولة بالسكان.

وفقا لأحد السكان المحليين، فإنه لفترة طويلة تجنب الصيادون جزيرة كوجيما، كون أنظمة الملاحة اعتبرتها صخرة كبيرة تحت المياه.

ويشار إلى أن الجزيرة الصغيرة التي اختفت تقع إلى الغرب من جزر كوريل ريدج إيتراب، كوناشير، شيكوتان وهابوماي.

وكانت آخر مرة قام فيها خفر السواحل الياباني بتفتيش الجزيرة في عام 1987، وبعدها ارتفعت فوق مستوى المياه بمقدار 1.4 متر فقط.