وفد من وزارة الزراعة الأمريكية يزور كوريا الجنوبية في مهمة تجارية

وتأتي الزيارة المقررة من الخامس إلى الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن وقعت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، على اتفاقية معدلة للتجارة الحرة في 24 سبتمبر/أيلول، وفي وقت يواجه فيه المزارعون الأمريكيون صعوبة، بسبب غياب المشترين الصينيين نتيجة حرب تجارية بين واشنطن وبكين، وفقا لرويترز.

© Sputnik . Ramil Sitdikov دولة خليجية تسعى لنقل نظام مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية

وتمثل الصين أكبر أسواق التصدير للمزارعين الأمريكيين، وسيرأس كين إيزلي مدير الخدمات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة الأمريكية، الوفد الذي يضم نحو 50 شركة زراعية أمريكية، والذي سيعقد اجتماعات مباشرة مع الزبائن المحتملين.

وقال إيزلي في بيان إن "كوريا تعد من بين أكبر وأكثر أسواق التصدير الموثوق بها بالنسبة للزراعة الأمريكية، كما أن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا وفرت حتى فرصا أكبر".

وتشير إحصاءات من مكتب الممثل التجاري الأمريكي إلى أن كوريا الجنوبية كانت سابع أكبر سوق تصدير للولايات المتحدة في 2017، مع وصول إجمالي قيمة الصادرات الأمريكية لها إلى 48.3 مليار دولار العام الماضي.

وتضرر المزارعون الأمريكيون بشدة من خلاف إدارة ترامب التجاري المستمر مع الصين، والذي أدى إلى وقف تجارة زراعية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات بين العملاقين الاقتصاديين.

وقال وزير الزراعة الأمريكي، سوني بيرديو، في شهر أكتوبر/تشرين الأول، إنه ربما أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ باعتمادها تجاريا أكثر من اللازم على الصين، وأن الإدارة تسعى لإبرام اتفاقيات تجارية مع أطراف أخرى لتنويع أسواق صادراتها.