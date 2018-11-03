ترامب متحدثا عن ميلانيا: ليس من السهل أن تكون متزوجا مني

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للصحفيين، أنه ليس سهلا لميلانيا أن تكون متزوجة منه.

© REUTERS / Carlos Barria تصرف من ترامب يكشف "أنانيته" مع زوجته ميلانيا (فيديو)

وقال الرئيس الأمريكي في كلمة أمام مؤيديه في ولاية فرجينيا الغربية "إنها رائعة، السيدة الأولى رائعة وهذا ما سأخبركم إياه، إن كنتم معتقدين إنه من الأمر السهل… أن تكون السيدة الأولى، وأن تكون متزوجة مني، أنه ليس من الأمر السهل".

وليس معتاد على الرئيس الأمريكي أن ينتقد نفسه، على سبيل المثال، أخبر المؤيدين كيف سمع من القيادة المحلية أثناء زيارته لفيتنام، أن أفضل إنتاج للفحم يقع في ولاية فرجينيا الغربية، واعترف بأنه في ذلك الوقت لم يكن يفهم عن الأمر شيئا.

وصرح "ماذا يمكن لرجل مثلي، من أفينيو الخامسة (في نيويورك)، في هذه الأمور بحق الجحيم؟"، وقد أكد للناخبين أنه سيدافع عن مصالح صناعة التعدين.

واتهمت وسائل الإعلام ترامب بالخيانة الزوجية والعلاقة غير المستقرة مع زوجته، والبيت الأبيض ينفي هذه الاتهامات.