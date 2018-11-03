ترامب متحدثا عن ميلانيا: ليس من السهل أن تكون متزوجا مني

وليس معتاد على الرئيس الأمريكي أن ينتقد نفسه، على سبيل المثال، أخبر المؤيدين كيف سمع من القيادة المحلية أثناء زيارته لفيتنام، أن أفضل إنتاج للفحم يقع في ولاية فرجينيا الغربية، واعترف بأنه في ذلك الوقت لم يكن يفهم عن الأمر شيئا.
وصرح "ماذا يمكن لرجل مثلي، من أفينيو الخامسة (في نيويورك)، في هذه الأمور بحق الجحيم؟"، وقد أكد للناخبين أنه سيدافع عن مصالح صناعة التعدين.
واتهمت وسائل الإعلام ترامب بالخيانة الزوجية والعلاقة غير المستقرة مع زوجته، والبيت الأبيض ينفي هذه الاتهامات.
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