قائد الجيش الإيراني: التصنيع المحلي لمقاتلة "كوثر" تأكيد على فشل الحظر الأمريكي

اعتبر القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، تدشين خط الإنتاج الوفیر لمقاتلة "كوثر" المحلية الصنع، أنه يثبت فشل سلاح الحظر الأمريكي.

وبحسب وكالة "فارس" قال عبد الرحیم موسوي، في تصريح أدلى به خلال مراسم تدشين الخط الإنتاجي لمقاتلة "كوثر" وتسليمها إلى سلاح الجو الإيراني، أن قطاع الصناعات الدفاعية نجح للمرة الاولى في إنتاج مقاتلة، وتدشين خط إنتاجها الواسع، حيث شكل منعطفا وقفزة في الارتقاء بالقوة القتالية لسلاح الجو، التابع للجيش الإيراني.

© AFP 2018 / ATTA KENARE إيران تبدأ تصنيع مقاتلة "كوثر" على نطاق واسع وأضاف اللواء موسوي، أن إيران تقف اليوم، بفضل عزيمة شبانها، في مواجهة الحظر، واستطاعت تحقيق إنجاز كبير يتمثل بتدشين خط إنتاجي لمقاتلة متطورة، محلية الصنع.

وأشاد بكوادر وزارة الدفاع وسلاح الجو والجامعات والشركات المعرفية، حيث سجلت، بهذا الانجاز الكبير، منعطفا في تاريخ الصناعات الدفاعية بالبلاد.

يشار إلى أن الحظر الثاني أو العقوبات الأمريكية الثانية لإيران ستبدأ، بعد غد، الاثنين.