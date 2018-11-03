دعما لطهران... الاتحاد الأوروبي: الآلية المالية الإيرانية حققت تطورا جيدا حتي الآن

أعلن وزراء خارجية ومالية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، تطور ملحوظ شهده مسار التوصل إلى آلية مالية خاصة بإيران، مؤكدين عزمهم على تكملة هذه المنظومة.

وبحسب وكالة أنباء "إرنا". أصدر الاتحاد الأوروبي هذا البيان ليعلن دعمه لإيران، وذلك بعدما أعلن البيت الأبيض أنه سيفرض المرحلة الثانية من العقوبات على طهران.



© Sputnik . Maxim Blinov الخارجية الروسية: موسكو تدين العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران

وأعرب المسؤولون الأوروبيون عن أسفهم من انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، مؤكدين أن الاتفاق النووي يحظى بأهمية بالغة، وبتأييد جميع أعضاء مجلس الأمن، كما جاء في القرار 2231 الدولي، وهو حيوي لأمن أوروبا والمنطقة والعالم برمته.وشدد البيان على أن الاتفاق النووي استطاع أن يحقق الأهداف المرجوة منه، حتى الآن، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت في تقاريرها ال12 التزام إيران بجميع تعهداتها في هذا المجال.

وأكد المسؤولون الأوروبيون "نحن نتوقع من إيران أن تستمر في التزامها بهذه التعهدات".