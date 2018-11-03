وزير إسرائيلي: مشكلتنا الاستراتيجية هي الإمبريالية الإيرانية

قال وزير إسرائيلي، صباح اليوم، السبت، إن مشكلة إسرائيل هي الإمبريالية الإيرانية، والأذرع الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط.

أجرت القناة العاشرة العبرية حوارا مع وزير الإسكان الإسرائيلي، يؤآف غالنت، وقال فيه إن المشكلة الاستراتيجية التي تواجهها إسرائيل هي الإمبريالية الإيرانية، التي تسعى جاهدة إلى للسلاح النووي والإرهاب العالمي.

על איראן אמר השר וחבר הקבינט יואב גלנט: "הבעיה האסטרטגית בטחונית החמורה ביותר העומדת לפתחה של מדינת ישראל היא האימפריאליזם האיראני החותר לנשק גרעיני וטרור עולמי. האיראנים שולחים זרועות ברחבי המזרח התיכון" @gilicohen10 — כאן חדשות (@kann_news) November 3, 2018

ونقلت القناة العبرية على لسان غالنت، الجنرال الإسرائيلي السابق، وقائد الجبهة الجنوبية الإسرائيلية، الأسبق، أن الإيرانيين ينقلون أذرعتهم إلى كل مكان في منطقة الشرق الأوسط.

وزاد الجنرال غالنت في حديثه حول مجريات الأمور في قطاع غزة، موضحا أن الهدف الإسرائيلي مما يجري في القطاع هو وقف "الإرهاب" الفلسطيني، وإعادة الهدوء إلى المنطقة ككل، وقبلها وقف "مسيرات العودة" للفلسطينيين، حول الجدار الفاصل بين غزة وإسرائيل.