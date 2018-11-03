إيران تسعى لتطمينات أوروبية مع اقتراب عقوبات النفط الأمريكية

دعت إيران إلى تقديم تطمينات أوروبية بدعمها في مواجهة العقوبات التي ستعيد واشنطن فرضها على مبيعات النفط الإيرانية الحيوية لإجبار طهران على الحد من أنشطتها النووية والصاروخية والإقليمية.

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، تحدث وزير الخارجية محمد جواد ظريف هاتفيا مع فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومع نظرائه من ألمانيا والسويد والدنمارك، بشأن الإجراءات الأوروبية لمواجهة العقوبات الأمريكية.

وأضافت "رويترز" نقلا عن وكالة الأنباء الإيرانية "موغيريني والوزراء الأوروبيون، شددوا على أهمية التزام وزراء المالية بتنفيذ الآلية المالية الأوروبية الخاصة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني وأعلنوا أن الآلية سيتم تشغيلها في الأيام القادمة".

© Sputnik . Maxim Blinov الخارجية الروسية: موسكو تدين العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران

ومن المقرر أن تعيد واشنطن فرض عقوبات واسعة النطاق على قطاعي النفط والبنوك الإيرانيين اعتبارا من يوم الاثنين.

وعبر الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك أمس الجمعة، عن الأسف حيال قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات على إيران ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم.

وقالت موغيريني ووزراء الخارجية والمالية للدول الثلاث في بيانهم "هدفنا هو حماية الأطراف الأوروبية الاقتصادية التي لها تعاملات تجارية مشروعة مع إيران بما يتسق مع التشريعات الأوروبية وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231".

ووقعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الدول الثلاث الكبرى في أوروبا، الاتفاق النووي مع إيران إلى جانب روسيا والصين والولايات المتحدة عام 2015 للحد من الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية مقابل رفع أغلب العقوبات الدولية المفروضة عليها.

ويسعى ترامب من خلال حزم العقوبات لدفع إيران لتطبيق قيود أكثر صرامة على البرنامج النووي ووقف أنشطة تطوير الصواريخ، كما أدان ترامب الاتفاق النووي الذي وقع قبل أن يتولى السلطة بوصفه معيبا ويصب في صالح إيران وانسحبت منه الولايات المتحدة في مايو/أيار.