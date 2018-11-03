ظريف: الحظر الأمريكي الانتقامي يزعزع الاقتصاد العالمي

وبحسب وكالة "فارس" قال ظريف، في كلمته أمام الاجتماع الوزاري لمجموعة "D8" في تركيا، اليوم السبت، إن هذه التصرفات تركت تأثيراتها أيضا على التعاون الشامل والمتعدد الأطراف، في وقت يبرز الشعور بالحاجة الماسة إليه، وفي مثل هذه الظروف من الضروري الارتقاء وتعزيز التعددية الاقتصادية والتجارية، ومنها إطار D8.

© AP Photo / Iranian Presidency Office إيران تسعى لتطمينات أوروبية مع اقتراب عقوبات النفط الأمريكية وأضاف أن أعضاء مجموعة D8 ينبغي أن تتحول إلى تكتل للشعوب، التي تواجه النزعة الأحادية، وتعيق أي خطوات، غير مسؤولة، وغير قانونية، ومنها الحظر الإجرامي على إيران.

ووضح وزير الخارجية الإيراني أن إجمالي قيمة حجم التجار بين بلدان مجموعة D8، تبلغ 100 مليار دولار، كما أن معدل النمو السنوي يبلغ 6 بالمئة، فإن الهدف يتمثل في رفع مستوى هذا الحجم بين أعضاء المجموعة، إلى 500 مليار دولار، والذي يتطلب وضع تسهيلات مناسبة.

واقترح ظريف اضافة "الاقتصاد المائي" إلى مجالات التعاون بين أعضاء مجموعة D8، بالنظر إلى أن العديد منها لديها سواحل بحرية. مدعيا أن التعاون بين أعضاء مجموعة الثمانية المعنية بتنمية الاقتصاد المائي، بمثابة إمكانات هائلة لتعزيز التنمية المستدامة، ما يعزز الطريق إلى النمو الاقتصادي والحد من الفقر.

وتتكون منظمة التعاون الاقتصادي من ثمانية بلدان نامية، تعرف ب "D8"، هي مصر وإيران وتركيا وبنغلاديش وماليزيا وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان.

وقد تأسست هذه المجموعة، في 15 يونيو/حزيران 1997، بمبادرة من نجم الدين أربكان، زعيم حزب "الرفاه الإسلامي"، ورئيس وزراء تركيا، آنذاك، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدان الأعضاء.