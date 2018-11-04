فرنسا... تسليح كلاب الخدمة بنظارات "تجسس" (فيديو)

وتسمح الأداة، التي تزن 500 غرام، للحيوان بنقل معلومات الفيديو والصوت إلى خبير الكلاب.

ونقلت "روسيسكايا غازيتا" عن وزارة الدفاع الفرنسية أن "النظارات مجهزة بكامرتين مصغرتين مع جهاز إرسال، واحد منها له نظرة عامة على 140 درجة وينقل مجال الرؤية للكلب، والآخر يقع على الجزء الخلفي من القناع".

🕶 C'est une innovation unique. C'est le « K9 Vision System », un masque révolutionnaire qui pourrait bouleverser l’univers cynotechnique! 🐕 pic.twitter.com/aIJgBD2hg0 — Ministère des Armées (@Defense_gouv) November 1, 2018

وهناك أيضا كاميرا فيديو أخرى، موجودة على سترة واقية للحيوان. وبالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز النظارات بمكبرات الصوت التي تتحدث بصوت عال، والتي سيتمكن اختصاصي الكلب العسكري من إعطاء الأمر إلى كلب الخدمة. ويتم اختبار الأجهزة التجريبية في أحد أقسام وزارة الدفاع الفرنسية.

ومن المقرر استخدام المعدات في كلاب الدورية وكلاب خدمات البحث والإنقاذ.