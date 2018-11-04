كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد إيران على أفغانستان

بحث الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، مع نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لجنوب ووسط آسيا أليس ويلز، تأثير عودة العقوبات الأمريكية على إيران على الأوضاع في أفغانستان.

كابول — سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الأفغانية اليوم الأحد 4 أكتوبر/ تشرين الثاني الجاري: "أن الجانبين تبادلا وجهات النظر خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي حول تأثير العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية على ميناء جابهار، أقصى جنوب إيران ويطل على بحر عمان".

وأكد البيان أن الحكومة الأفغانية كانت قد ناقشت قضية ميناء جابهار مع الإدارة الأمريكية في السابق، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج "المداولات السابقة واجتماع اليوم بين غني ومعاونة وزير الخارجية الأمريكي عما قريب".

© Sputnik . Kirill Kallinikov هل اخترقت إيران نظام اتصالات الاستخبارات المركزية الأمريكية

وشددت الرئاسة الأفغانية على أن المداولات بين كابول وواشنطن ستحمل معها تداعيات اقتصادية جيدة لأفغانستان.

يذكر أن الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/آب 2018، التي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، التي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات ستكون سارية المفعول، بعد ساعات، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام، التي لها علاقة ببنك إيران المركزي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران ستستمر إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد يناسب واشنطن، لكن وزارة الخزانة الأمريكية أوضحت أن العقوبات لن تفرض على أية جهة مرتبطة بمشروع لمعالجة الغاز الطبيعي، وبناء واستخدام أنابيب نقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى تركيا وأوروبا"، وكذلك المشاريع التي "توفر لتركيا ودول أوروبا أمن الطاقة واستقلالا عن حكومة روسيا الاتحادية وحكومة إيران".

وكشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ويوم الجمعة الماضي، في مؤتمر صحفي، أن هناك إعفاءات مؤقتة لـ 8 دول من تطبيق العقوبات، والهدف من ذلك هو الإبقاء على أسعار النفط مستقرة.

وأشار بومبيو إلى أن واشنطن ستعطي الدول الـ8 عدة أسابيع إضافية لإنهاء وارداتها من النفط الإيراني، وأوضح الوزير بعض الإجراءات لن يظهر تأثيرها إلا بعد بضعة أسابيع من سريان مفعول العقوبات، وذلك "لإتاحة الفرصة لبعض البضائع ذات الهدف الإنساني للوصول لمستخدميها، ومن ثم سيطبق النظام الصفري على الاتجار مع إيران"، مؤكدا أن العقوبات "تتضمن الكثير من الإعفاءات الإنسانية".

وعلى الرغم من أن واشنطن لم تفصح بعد عن هوية تلك البلدان لكن يتوقع أن تكون أفغانستان من بينها، نظرا لاعتماد كابول على ميناء جابهار الإيراني كطريق حيوي هام يصل بالمياه الدولية.