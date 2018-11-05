إيران تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة العقوبات الأمريكية ضدها

دعا مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة غلام على خوشرو، المجتمع الدولي إلى إدانة العقوبات الأمريكية ضد بلاده، آملا في رد جماعي على تلك العقوبات، التي دخلت الحزمة الثانية منها حيز التنفيذ.

طهران — سبوتنيك. أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، اليوم الاثنين 5 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، أن "الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، بعث رسالة إلى الأمين العام لمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريش جاء فيها: "العقوبات الأمريكية على إيران تعتبر غير قانونية وتتعارض مع المبادئ المعروفة في ميثاق الأمم المتحدة".

© AP Photo / Cliff Owen بومبيو: من يخرق نظام العقوبات على إيران سيتعرض للمساءلة

كما دعا خوشرو المجتمع الدولي إلى الرد بشكل جماعي على العقوبات الأمريكية ، ورأى أنها ستؤثر على باقي الدول أيضا.

وقال خوشرو: "الولايات المتحدة لاتقف فقط في وجه قرارات الأمم المتحدة، بل إنها ستصيب باقي الدول بأضرار كبيرة".

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب 2018، التي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا).

وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاقية في مايو / أيار الماضي.

Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ مستشار الأمن القومي الأمريكي: واشنطن ستفرض المزيد من العقوبات على إيران

ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد طهران حيز التنفيذ، اليوم الاثنين، وتستهدف قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والبنوك، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.

وتهدف الإدارة الأمريكية للوصول بصادرات النفط الإيراني إلى المستوى صفر.

وأعلن ترامب، في تصريح سابق، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران ستستمر إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد يناسب واشنطن، بيد أن وزارة الخزانة الأمريكية أوضحت أن العقوبات لن تفرض على أي جهة مرتبطة بمشروع لمعالجة الغاز الطبيعي، وبناء واستخدام أنابيب نقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى تركيا وأوروبا، وكذلك المشاريع التي توفر لتركيا ودول أوروبا أمن الطاقة واستقلالا عن حكومة روسيا الاتحادية وحكومة إيران.