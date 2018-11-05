إيران تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة العقوبات الأمريكية ضدها

طهران — سبوتنيك. أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، اليوم الاثنين 5 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، أن "الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، بعث رسالة إلى الأمين العام لمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريش جاء فيها: "العقوبات الأمريكية على إيران تعتبر غير قانونية وتتعارض مع المبادئ المعروفة في ميثاق الأمم المتحدة".
وقال خوشرو: "الولايات المتحدة لاتقف فقط في وجه قرارات الأمم المتحدة، بل إنها ستصيب باقي الدول بأضرار كبيرة".
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب 2018، التي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا).
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاقية في مايو / أيار الماضي.
وتهدف الإدارة الأمريكية للوصول بصادرات النفط الإيراني إلى المستوى صفر.
وأعلن ترامب، في تصريح سابق، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران ستستمر إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد يناسب واشنطن، بيد أن وزارة الخزانة الأمريكية أوضحت أن العقوبات لن تفرض على أي جهة مرتبطة بمشروع لمعالجة الغاز الطبيعي، وبناء واستخدام أنابيب نقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى تركيا وأوروبا، وكذلك المشاريع التي توفر لتركيا ودول أوروبا أمن الطاقة واستقلالا عن حكومة روسيا الاتحادية وحكومة إيران.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)