ترامب يستعد لتعيين مبعوث بالأمم المتحدة ويلمح لمزيد من التغيير في إدارته

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إنه سيعين سفيرا جديدا لبلاده لدى الأمم المتحدة بحلول نهاية الأسبوع وإنه ربما يكون هناك مزيد من التغييرات في إدارته.

وقال للصحفيين قبل مغادرة واشنطن للمشاركة في حملات قبل يوم من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس "سأعلن السفير لدى الأمم المتحدة قبل نهاية الأسبوع"، بحسب رويترز.

وأضاف "الإدارات عادة ما تقوم بتغييرات بعد انتخابات التجديد النصفي، وربما نسير على نفس النهج أيضا. أعتقد أن هذا أمر معتاد. لا جدول زمنيا. أحب إدارتي إلى حد بعيد. لدينا بعض الأشخاص الموهوبين حقا".

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE شاهد إعلان ترامب المرفوض من "فيسبوك" وقنوات أمريكية بسبب "عنصريته"

كانت نيكي هيلي السفيرة الأمريكية الحالية لدى المنظمة الدولية قالت في 9 أكتوبر/ تشرين الأول إنها ستستقيل بنهاية العام. ولم يتضح من سيختار ترامب خلفا لها.

وهيلي أحدث شخصية في إدارة ترامب تقرر التنحي، بيد أنها أعلنت الاستقالة في المكتب البيضاوي إلى جانب ترامب الذي أشاد بها وقال إنها قامت "بعمل رائع".

وأعلن مستشار البيت الأبيض دون مكجان الاستقالة في أغسطس/ آب. وتنحى سكوت برويت رئيس وكالة الحماية البيئية في 5 يوليو/ تموز بعد تعرضه لانتقادات شديدة بسبب خلافات أخلاقية.