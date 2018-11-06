بومبيو يلتقي نائب رئيس حزب العمل في كوريا الشمالية في نيويورك 8 نوفمبر الجاري

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية، هيزرت ناورت، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، والممثل الخاص لدى كوريا الشمالية، ستيفن بيغان، سيلتقيان مع رئيس إدارة الجبهة المتحدة لحزب العمال الكوري الشمالي، كيم يونغ تشول، يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر، لمناقشة مسألة نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت المتحدثة الأمريكية للصحفيين: "سيتوجه وزير الخارجية بومبيو إلى نيويورك مع الممثل الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيغان، ويلتقي بنائب رئيس اللجنة المركزية، كيم يونغ تشول، في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر. وسيناقش وزير الخارجية ونائب الرئيس كيم التقدم المحرز في جميع النقاط الأربع الرئيسية للبيان المشترك الصادر عن مؤتمر سنغافورة، بما في ذلك ما تم إنجازه نهائيا في نزع السلاح النووي النهائي من كوريا الشمالية".

© AP Photo / South Korea Defense Ministry كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تستأنفان تدريب بحري

يذكر أن كوريا الشمالية كانت قد حذرت الجمعة، الماضية من أنها قد تستأنف تطوير برنامجها النووي إذا لم تتخل واشنطن عن حملتها لممارسة "أقصى قدر من الضغوط" والعقوبات ضد بيونغ يانغ.

وقالت الوكالة المركزية الكورية للأنباء نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية في بيونغ يانغ "تحسن العلاقات والعقوبات لا يتوافقان، الولايات المتحدة تعتقد بأن ‭‭‭‭'‬‬‬‬عقوباتها وضغوطها‭‭‭‭'‬‬‬‬ التي تتحدث عنهما كثيرا ستقود إلى ‭‭‭‭'‬‬‬‬نزع الأسلحة النووية‭‭‭‭'‬‬‬‬. لا نستطيع منع أنفسنا من السخرية من هذه الفكرة الحمقاء".

ولم تختبر كوريا الشمالية أسلحة نووية أو صواريخ باليستية منذ نحو عام، وقالت إنها أغلقت موقع اختباراتها النووية مع خطط لإغلاق عدة منشآت أخرى.