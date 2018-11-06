بومبيو يلتقي نائب رئيس حزب العمل في كوريا الشمالية في نيويورك 8 نوفمبر الجاري

واشنطن — سبوتنيك. وقالت المتحدثة الأمريكية للصحفيين: "سيتوجه وزير الخارجية بومبيو إلى نيويورك مع الممثل الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيغان، ويلتقي بنائب رئيس اللجنة المركزية، كيم يونغ تشول، في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر. وسيناقش وزير الخارجية ونائب الرئيس كيم التقدم المحرز في جميع النقاط الأربع الرئيسية للبيان المشترك الصادر عن مؤتمر سنغافورة، بما في ذلك ما تم إنجازه نهائيا في نزع السلاح النووي النهائي من كوريا الشمالية".
وقالت الوكالة المركزية الكورية للأنباء نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية في بيونغ يانغ "تحسن العلاقات والعقوبات لا يتوافقان، الولايات المتحدة تعتقد بأن 'عقوباتها وضغوطها' التي تتحدث عنهما كثيرا ستقود إلى 'نزع الأسلحة النووية'. لا نستطيع منع أنفسنا من السخرية من هذه الفكرة الحمقاء".
ولم تختبر كوريا الشمالية أسلحة نووية أو صواريخ باليستية منذ نحو عام، وقالت إنها أغلقت موقع اختباراتها النووية مع خطط لإغلاق عدة منشآت أخرى.
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