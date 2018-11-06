بسبب فستانها... وزير خارجية تركيا يستدعي سفيرة بلاده لدى أوغندا ويحقق معها (صور)

استدعت وزارة الخارجية التركية يوم السبت 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 سفيرة تركيا في أوغندا على خلفية ارتدائها زيا أشارت تقارير إلى أنه مستوحى من الحضارة الإغريقية.

وقالت الخارجية التركية على موقعها إنه: "بمجرد إطلاعنا على الصور المتعلقة بالحفل الذي أقامته سفارتنا لدى أوغندا بمناسبة العيد الوطني للجمهورية التركية في 29 تشرين الأول/أكتوبر، والتي تناقلتها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، باشرنا بإجراء التحقيقات على الفور".

وأضافت:

وقمنا في هذا السياق باستدعاء السفيرة إلى المركز.

كان حساب البرلمان الأوغندي على تويتر نشر صورا، لاحتفال حضرته رئيسة البرلمان ريبيكا كاداغا، والسفيرة التركية ياوزالب وبجانبها مسؤول تركي وهي ترتدي ثوبا أشبه برداء إغريقي تراثي.

Speaker @RebeccaKadaga is attending the 95th anniversary of the Proclamation of the Republic of Turkey, on the invitation of Turkish Ambassador to Uganda Sedef Yavuzalp, in Kololo.

The event is also graced by Hon. Sam Kuteesa and Hon. Godfrey Kiwanda, among other dignitaries. pic.twitter.com/MeQFzwSnTZ — Parliament of Uganda (@Parliament_Ug) October 29, 2018

ولاحقا، نشرت صحيفة "سوزجو" القومية التركية الصور على صفحتها الأولى وقالت إن السفيرة كانت ترتدي زي "هيلين" الطروادية، التي أشعل جمالها حرب طروادة بحسب ملحمة الإلياذة، وإن مساعدها كان يرتدي الزي الكامل للإله "زيوس" مع إكليل من أغصان الزيتون.

وأضافت الصحيفة "إنها فضيحة مدوية في عيد الجمهورية". ومن شأن هذا التوصيف إثارة غضب القوميين الأتراك الذين يصرون على تأكيد الطابع التركي للدولة الحديثة.

بدوره، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو على تويتر استدعاء السفيرة التركية.