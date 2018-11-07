تراجع المؤشر "نيكي" تحت تأثير الانتخابات النصفية الأمريكية

أغلق المؤشر "نيكي" الياباني منخفضا في معاملات متقلبة، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون تأثير انتخابات التجديد النصفي الأمريكية على السياسات بعد أن فاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس النواب.

وتراجع نيكي 0.3 بالمئة إلى 22085.80 نقطة بعد تقلبات للمؤشر القياسي خلال الجلسة، حسب "رويترز".

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ومع احتفاظ الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأغلبيته في مجلس الشيوخ، فإن النتائج تتماشى مع توقعات السوق.

ويتوقع بعض المتعاملين أن يتحول تركيز المستثمرين مجددا صوب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مع استعداد الرئيسيين الأمريكي والصيني لعقد محادثات خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وتراجعت أسهم شركات السيارات اليابانية، مع انخفاض أسهم هوندا موتور 2.7 بالمئة ونيسان موتور 1.1 بالمئة.