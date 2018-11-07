أمريكا تعترف بعدم جدوى أنظمة دفاعها الجوي أمام الصواريخ الروسية (فيديو)

قال خبراء أمريكان إن الجيش يقرر بشكل عاجل الخطوات التي يجب اتخاذها للحفاظ على القدرات القتالية.

ذكرت صحيفة "Defense News" أن الولايات المتحدة سوف تمتنع عن نشر منظومة الرادارات من نوع "LTAMDS"، والتي كان من المقرر إدخالها في هيكلية أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ بدلا من رادارات "Patriot".

وأشارات الصحيفة إلى أنه كان من الضروري نشر أنظمة من هذا النوع في وقت سابق، ولكن الأنظمة الهجومية الجديدة وأسلحة التدمير التي تم إنشاؤها في روسيا والصين كانت السبب في عدم جدوى هذا النوع من الرادارات.

وأكد الخبراء أن الرادارات من نوع "Q-53" و"Q-65" والتي تتمتع بزاوية رؤية 120 درجة، قد باتت قديمة ولا يمكن لها أن تواجه الصواريخ المجنحة الروسية ولا الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، ولا بد من استبدالها بشكل عاجل.

وفي وقت سابق، أعلن قائد القوات البرية والدفاع الصاروخي الجنرال، جيمس ديكنسون، أنه يجب على الجيش الأمريكي أن يقوم بتحديث نظام الدفاع الصاروخي بهدف التفوق التقني على المنافسين الرئيسيين، بما في ذلك روسيا والصين.