قيرغيزستان تشارك في مؤتمر موسكو حول أفغانستان

وستعقد الجلسة الثانية للمشاورات حول أفغانستان على مستوى نواب وزراء الخارجية والمبعوثين الخاصين في التاسع من نوفمبر في موسكو، حيث تمت دعوة ممثلي أفغانستان والهند وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان والصين وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان والولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة.
وأنشئت "صيغة موسكو" للمشاورات بشأن أفغانستان في فبراير / شباط 2017، على أساس آلية المحادثات السداسية للممثلين الخاصين لروسيا وأفغانستان والصين وباكستان وإيران والهند.
وذكرت الخارجية الروسية أن الهدف الرئيسي لهذه الصيغة هو تعزيز عملية المصالحة الوطنية في أفغانستان وإقرار السلام في هذا البلد في أسرع وقت.
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