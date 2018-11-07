قيرغيزستان تشارك في مؤتمر موسكو حول أفغانستان

يعتزم نائب وزير خارجية قيرغيزستان، المشاركة في الجلسة الثانية للمشاورات حول أفغانستان، التي ستعقد في موسكو في 9 نوفمر/ تشرين الثاني.

Sputnik وفد من المجلس الأعلى للسلام يمثل كابول في اجتماعات صيغة موسكو

بيشكيك — سبوتنيك . وقال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الخارجية القيرغيزستانية، أولانبيك ديكانبايف، اليوم الأربعاء 7 نوفمبر، لوكالة "سبوتنيك": "سيمثل قيرغيزستان في المؤتمر نائب وزير الخارجية، نورلان عبدالرحمنوف".

وستعقد الجلسة الثانية للمشاورات حول أفغانستان على مستوى نواب وزراء الخارجية والمبعوثين الخاصين في التاسع من نوفمبر في موسكو، حيث تمت دعوة ممثلي أفغانستان والهند وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان والصين وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان والولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة.

وأنشئت "صيغة موسكو" للمشاورات بشأن أفغانستان في فبراير / شباط 2017، على أساس آلية المحادثات السداسية للممثلين الخاصين لروسيا وأفغانستان والصين وباكستان وإيران والهند.

وذكرت الخارجية الروسية أن الهدف الرئيسي لهذه الصيغة هو تعزيز عملية المصالحة الوطنية في أفغانستان وإقرار السلام في هذا البلد في أسرع وقت.