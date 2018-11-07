الإفراج عن 78 تلميذا مخطوفا في الكاميرون واستمرار احتجاز معلم ومدير مدرسة

قال قس يقود مفاوضات الإفراج عن رهائن إنه تم الإفراج عن 78 تلميذا وسائق مخطوفين غربي الكاميرون اليوم الأربعاء (7 نوفمبر/ تشرين الثاني) إلا أن الخاطفين ما زالوا يحتجزون مدير مدرسة ومعلما.

ووقع الخطف يوم الاثنين (5 نوفمبر/ تشرين الثاني) في باميندا، المركز التجاري في المنطقة المضطربة الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون. وفقا لـ "رويترز".

© REUTERS / مسلحون يخطفون 79 تلميذا في الكاميرون

وكان القس قد قال من قبل إن عدد التلاميذ 79 ولكن تبين أن المعلم الذي ما زال محتجزا كان محسوبا ضمن هذا العدد.

واتهم القس والجيش الكاميروني انفصاليين ناطقين بالإنجليزية بارتكاب جريمة الخطف إلا أن متحدثا باسم الانفصاليين نفى ضلوعهم في الأمر.

وطالب الرئيس بول بيا في خطابه الأول بعد انتخابه الشهر الماضي لفترة ولاية جديدة تمد حكمه المستمر منذ 36 عاما الانفصاليين بإلقاء أسلحتهم وإلا سيواجهون قوة القانون دون أن يعرض عليهم أية تنازلات.

وكان الانفصاليون الناطقون بالإنجليزية قد فرضوا حظر تجول وأغلقوا مدارس في إطار احتجاجهم ضد حكومة بيا الناطقة بالفرنسية وتهميشها الملحوظ للأقلية الناطقة بالإنجليزية إلا أنهم لم يخطفوا أطفالا من قبل.