وفد كابول يغادر إلى موسكو للمشاركة في اجتماع "صيغة موسكو"

صرح مصدر في الحكومة الأفغانية، أن وفد كابول قد غادر بالفعل إلى روسيا للمشاركة في اجتماع "صيغة موسكو" بشأن أفغانستان.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "الوفد قد غادر. إنه بالفعل في الطريق".

© Sputnik . Valeryi Shustov كابول تسعى لإجراء محادثات مباشرة مع طالبان خلال اجتماعات "صيغة موسكو"

وأفادت محطة تلفزيون "شامشاد" الأفغانية، مساء اليوم الأربعاء، أيضا، بأن وفدا رسميا قد غادر بالفعل إلى الاجتماع في موسكو، وكانت بعض وسائل الإعلام، قد ذكرت، في وقت سابق، أن كابول رفضت إرسال وفد إلى المفاوضات.

وستعقد الجلسة الثانية للمشاورات حول أفغانستان على مستوى نواب وزراء الخارجية والمبعوثين الخاصين في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر في موسكو، حيث تمت دعوة ممثلي أفغانستان والهند وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان والصين وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان والولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة.

هذا وأُنشئت "صيغة موسكو" للمشاورات بشأن أفغانستان في شباط/ فبراير 2017، على أساس آلية المحادثات السداسية للممثلين الخاصين لروسيا وأفغانستان والصين وباكستان وإيران والهند.

وذكرت الخارجية الروسية أن الهدف الرئيس لهذه الصيغة هو تعزيز عملية المصالحة الوطنية في أفغانستان وإقرار السلام في هذا البلد في أقرب وقت.