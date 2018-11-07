وفد كابول يغادر إلى موسكو للمشاركة في اجتماع "صيغة موسكو"

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "الوفد قد غادر. إنه بالفعل في الطريق".
وستعقد الجلسة الثانية للمشاورات حول أفغانستان على مستوى نواب وزراء الخارجية والمبعوثين الخاصين في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر في موسكو، حيث تمت دعوة ممثلي أفغانستان والهند وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان والصين وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان والولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة.
هذا وأُنشئت "صيغة موسكو" للمشاورات بشأن أفغانستان في شباط/ فبراير 2017، على أساس آلية المحادثات السداسية للممثلين الخاصين لروسيا وأفغانستان والصين وباكستان وإيران والهند.
وذكرت الخارجية الروسية أن الهدف الرئيس لهذه الصيغة هو تعزيز عملية المصالحة الوطنية في أفغانستان وإقرار السلام في هذا البلد في أقرب وقت.
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